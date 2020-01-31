Роскачество сравнило вина в картонной упаковке и бутылках

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Вино в картонных упаковках в российских магазинах является наиболее дешевым и наименее вкусным напитком. К такому выводу пришли специалисты Роскачества.

Они объяснили, что в пакеты, как правило, разливают так называемые прессовые фракции переработки винограда.

"Для качественных вин используют сок, который идет из пресса самотеком, для более массовых – вино, для получения которого виноград мягко прессуют, а для самых дешевых – сок, который пресс буквально выжимает из виноградного жмыха", – рассказал глава рабочей группы "Винного гида России" Роскачества Артур Саркисян.

Как рассказал эксперт, при прессовом методе в винограде разминают косточки, из-за чего итоговый напиток получается более горьким. Кроме того, в картонные упаковки зачастую разливают не вино, а винный напиток. По техническим регламентам, в него могут добавлять до 50 процентов воды, ароматизаторы и красители, а также этиловый спирт.

"В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала. Именно поэтому велик риск приобрести в мягкой упаковке некачественное вино, которое не принесет вам удовольствия и будет вылито в раковину", – заявили в Роскачестве.

Ранее в Национальном союзе защиты прав потребителей заявили, что в 2019 году выросли розничные продажи вина. В сравнении с 2018 годом эксперты обнаружили рост в размере 1,9 процента. Аналогичную тенденцию отметили в сегменте шампанского и игристых вин.

