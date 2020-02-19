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Общество

19 февраля, 11:11

В Госдуме сочли возможным продажу алкоголя через интернет

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов не исключил возможность продажи алкоголя с помощью механизма сайта госуслуг, сообщает Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что технически возможно составить модуль, который будет подтверждать подлинность человека, пожелавшего приобрести алкогольную продукцию.

"То есть это вполне возможно. В XXI веке нужно, действительно, двигаться в формате больших возможностей для цифровых сервисов", – сказал Свинцов.

В то же время он отметил, что подобная практика не поможет в пресечении незаконной продажи алкоголя. Он подчеркнул, что такая торговля происходит на "площадках-однодневках".

Идею использования Единой биометрической системы и сайта госуслуг для онлайн-продажи алкоголя предложила Ассоциация компаний интернет-торговли. Доставлять товар будут как курьерские службы, так и "Почта России".

В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя

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