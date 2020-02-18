Эксперт оценил идею продавать алкоголь через сайт госуслуг

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Предложение использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети прокомментировал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По мнению эксперта, не стоит усложнять "примитивнейший процесс" продажи через интернет.

"Все это интересно только как научный эксперимент. Надо просто принять законопроект, который давно ждет своего часа. Наша страна пьет столько же, сколько и все остальные страны, не больше. Это не спровоцирует дополнительное потребление", – сказал Дробиз.





Вадим Дробиз руководитель ЦИФРРА Просто именно на это упирал Минздрав, что у нас нет возможности проконтролировать, кто покупает, вдруг ребенок купит. Так ребенок и так покупает в магазинах, если ему надо, найдет, попросит купить. Законопроекты, которые сейчас существуют, там все предусмотрено. Никак уже два года не могут сломать позицию Минздрава, поэтому это предложение родилось: продавать через госуслуги, использовать ЕБС.

Кроме того, по словам эксперта, интернет-торговля алкоголем необходима в России. "Во всем мире система работает, в Европе только в двух странах не продается, но с 2020 года и там начнут. Во всем мире до 15-20% алкоголя продается через интернет, ничего страшного", – добавил Дробиз.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети.

Предполагается, что заказ алкоголя будет проходить по следующей схеме: пользователь оформляет покупку в онлайн-магазине и выбирает способ оплаты, после чего магазин предложит ему пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, связанного с ЕБС.

Далее покупателю нужно будет произнести на камеру пять цифр, которые появятся на экране, для подтверждения личности и возраста. После этого товар проведут через систему госучета ЕГАИС. А доставлять товар будут как курьерские службы, так и "Почта России".



Соболева Илона