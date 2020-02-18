Эксперт оценил идею продавать алкоголь через сайт госуслуг

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Предложение использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети прокомментировал руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По мнению эксперта, не стоит усложнять "примитивнейший процесс" продажи через интернет.
"Все это интересно только как научный эксперимент. Надо просто принять законопроект, который давно ждет своего часа. Наша страна пьет столько же, сколько и все остальные страны, не больше. Это не спровоцирует дополнительное потребление", – сказал Дробиз.
Кроме того, по словам эксперта, интернет-торговля алкоголем необходима в России. "Во всем мире система работает, в Европе только в двух странах не продается, но с 2020 года и там начнут. Во всем мире до 15-20% алкоголя продается через интернет, ничего страшного", – добавил Дробиз.
Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для подтверждения возраста покупателей при продаже алкоголя в Сети.
Предполагается, что заказ алкоголя будет проходить по следующей схеме: пользователь оформляет покупку в онлайн-магазине и выбирает способ оплаты, после чего магазин предложит ему пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, связанного с ЕБС.
Далее покупателю нужно будет произнести на камеру пять цифр, которые появятся на экране, для подтверждения личности и возраста. После этого товар проведут через систему госучета ЕГАИС. А доставлять товар будут как курьерские службы, так и "Почта России".
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: