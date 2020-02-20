Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:19

Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин

общество

Фото: depositphotos/mythja

Эксперты Роскачества сформировали рейтинг лучших российских ликерных вин. Исследование провели в рамках проекта "Винный год России", сообщается на официальном сайте организации.

В подготовке материала приняли участие специалисты Минпромторга и Минсельхоза России. Рассматривались напитки, экспертиза по которым проводилась в 2018–2019 годах. Сами по себе ликерные вина делятся на сладкие десертные, крепкие специальные и крепкие ликерные (хересы, мадеры, портвеный и кагоры).

Лучшим ликерным вином с защищенным географическим указанием (ЗГУ) был признан мускат белый "Массандра" 2011 года, произведенный в Крыму. Его оценка на портале Роскачества равняется 4,373 балла.

Девять из двенадцати первых позиций в рейтинге занимают напитки, произведенные в Крыму. В целом авторы исследования говорят о разнообразном сортовом составе российских ликерных вин, а также об относительной "молодости" производителей – современные винодельческие хозяйства существуют порядка 10–15 лет.

Что касается закупочной цены ликерных вин, включенных в перечень, то она зафиксирована на уровне от 245 до 887,25 рубля за бутылку.

Ранее в России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя. Для верификации возраста и личности покупателя предлагается запустить новую технологическую систему, а также задействовать существующую программу госучета ЕГАИС.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика