Роскачество представило рейтинг российских ликерных вин

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Эксперты Роскачества сформировали рейтинг лучших российских ликерных вин. Исследование провели в рамках проекта "Винный год России", сообщается на официальном сайте организации.

В подготовке материала приняли участие специалисты Минпромторга и Минсельхоза России. Рассматривались напитки, экспертиза по которым проводилась в 2018–2019 годах. Сами по себе ликерные вина делятся на сладкие десертные, крепкие специальные и крепкие ликерные (хересы, мадеры, портвеный и кагоры).

Лучшим ликерным вином с защищенным географическим указанием (ЗГУ) был признан мускат белый "Массандра" 2011 года, произведенный в Крыму. Его оценка на портале Роскачества равняется 4,373 балла.

Девять из двенадцати первых позиций в рейтинге занимают напитки, произведенные в Крыму. В целом авторы исследования говорят о разнообразном сортовом составе российских ликерных вин, а также об относительной "молодости" производителей – современные винодельческие хозяйства существуют порядка 10–15 лет.

Что касается закупочной цены ликерных вин, включенных в перечень, то она зафиксирована на уровне от 245 до 887,25 рубля за бутылку.

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