В Минфине предложили увеличить минимальную розничную цену на шампанское

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Министерство финансов России предложило повысить с января 2021 года минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское. Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Установить цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина (шампанского), в размере 169 рублей за 0,75 литра готовой продукции", – говорится в документе.
Ранее Минфин России предложил с 1 января 2021 года увеличить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из непищевого сырья, а также на денатурированный этиловый спирт – до 44 рублей. В настоящий момент минимальная цена составляет 43 рубля за литр.
В Минздраве на прошлой неделе предоставили список с регионами страны, где был зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости психотическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости.
Данные предоставлены министерством за 2019 год. Отмечается, что уровень заболеваемости алкоголизмом по стране за последние 15 лет снизился в три раза. В 2005 году зафиксирован уровень в 147,4 случая на 100 тысяч человек, в то время как в 2019 году – 48,3.
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