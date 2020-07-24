В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

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Глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор, сообщает RT. По его словам, полученные деньги должны пойти в региональные бюджеты на развитие здравоохранения.

В своем обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина он говорит о сборе в размере 30% с прибыли после уплаты всех положенных налогов.

Кроме того, он подчеркивает, что в конечную стоимость этих товаров не должны закладывать процент от отчислений, то есть цена на продукт для покупателей не должна вырасти больше чем на 10%.

Хамзаев отметил, что предприятия розничной торговли и общепита получают большие доходы от реализации подобной продукции, но при этом вся социальная нагрузка от их злоупотребления ложится на государство.

Так, по оценкам "Трезвой России", страна теряет до 5% ВВП из-за злоупотребления алкоголем и табаком. Хамзаев считает, что реализация этой идеи позволит региональным медучреждениям получить новый, адресный источник финансирования.

Ранее специалисты выявили топ регионов России, где зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости.

Лидером списка прошлого года стала Чукотка. Второе и третье место у Ненецкого АО и Пензенской области. Сахалинская и Магаданская области закрывают первую пятерку.

Отмечается, что уровень заболеваемости алкоголизмом по стране за последние 15 лет снизился в три раза. В 2005 году зафиксирован уровень в 147,4 случая на 100 тысяч человек, в то время как в 2019 году – 48,3.