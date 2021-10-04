Ученые обнаружили опасность морепродуктов

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Мидии, креветки, устрицы и консервированные шпроты могут быть опасны для человека из-за содержания микрочастиц пластика. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ученых.
Морские организмы проглатывают микропластик, принимая его за еду, а также вместе с водой, которую они каждый день фильтруют.
Отмечается, что при попадании в человеческий организм пластик начинает выделять токсичные вещества, приводя к окислительному стрессу, бесплодию и даже раку.
Кроме того, наночастицы пластика способны проникать через плаценту беременной женщины и оказывать негативное воздействие на плод.
Так, средняя порция меню из морепродуктов может содержать до 30 миллиграммов микропластика. Каждый год человек съедает и вдыхает не менее 50 тысяч частиц.
Ранее врач-диетолог Анна Петрова рассказала, что после 45 лет из рациона следует исключить простые углеводы. Из-за них может развиться атеросклероз, сахарный диабет, инсульт, а также ишемическая болезнь сердца и болезнь Альцгеймера.
"Доктор 24": миндаль
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