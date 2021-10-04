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Общество

08:00

Врач рассказала, вызывает ли употребление пальмового масла рак

общество эксклюзив

Фото: depositphotos/tristantan71

Миф о том, что пальмовое масло вызывает рак, – необоснован, рассказала Москве 24 врач-диетолог Анна Белоусова.

Народы, живущие в Африке, используют пальмовое масло в питании регулярно. Однако по частоте раковых заболеваний они не сильно отличаются от северо-европейских народов, которые вообще его не употребляли до некоторого времени.
Анна Белоусова
врач-диетолог

Тем не менее специалист напомнила, что обширных исследований, которые бы окончательно подтвердили или опровергли все опасения относительно пальмового масла, в диетологии проведено очень мало из-за их дороговизны и сложности.

Поэтому диетолог все же рекомендует воздержаться от регулярного употребления этого продукта. "Применение короткоцепочечных жирных кислот, то есть пальмового масла, очень сильно затрудняет усвоение кальция", – пояснила Белоусова.

По этой причине пальмовое масло категорически не рекомендуют включать в питание младенцев и подрастающих детей, которым кальций прежде всего нужен для формирования скелета. Также максимальная усвояемость кальция необходима женщинам старше 35–40 лет в предклимактерический период, когда они переходят в другую эндокринную фазу, добавила врач.

Кроме того, пальмовое масло может навредить пожилым людям, у которых повышен риск остеопороза, предупреждает диетолог.

Если хозяйке очень хочется приготовить что-то на пальмовом масле, раз того требует рецепт, это нас не убьет и не навредит. Но применять его в ежедневном питании не нужно и даже вредно. Только к праздничному столу.
Анна Белоусова
врач-диетолог

Ранее онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что в составе колбас и консервов есть вредные для здоровье канцерогены. В 80% случаев они являются причиной развития всех форм рака, предупреждает специалист.

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