Врач рассказала, вызывает ли употребление пальмового масла рак

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Миф о том, что пальмовое масло вызывает рак, – необоснован, рассказала Москве 24 врач-диетолог Анна Белоусова.
Тем не менее специалист напомнила, что обширных исследований, которые бы окончательно подтвердили или опровергли все опасения относительно пальмового масла, в диетологии проведено очень мало из-за их дороговизны и сложности.
Поэтому диетолог все же рекомендует воздержаться от регулярного употребления этого продукта. "Применение короткоцепочечных жирных кислот, то есть пальмового масла, очень сильно затрудняет усвоение кальция", – пояснила Белоусова.
По этой причине пальмовое масло категорически не рекомендуют включать в питание младенцев и подрастающих детей, которым кальций прежде всего нужен для формирования скелета. Также максимальная усвояемость кальция необходима женщинам старше 35–40 лет в предклимактерический период, когда они переходят в другую эндокринную фазу, добавила врач.
Кроме того, пальмовое масло может навредить пожилым людям, у которых повышен риск остеопороза, предупреждает диетолог.
Ранее онколог и хирург Иван Карасев рассказал, что в составе колбас и консервов есть вредные для здоровье канцерогены. В 80% случаев они являются причиной развития всех форм рака, предупреждает специалист.
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