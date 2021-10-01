Диетолог рассказала, кому противопоказано есть полуфабрикаты

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала Москве 24, что употребление полуфабрикатов может грозить отеками и проблемами с пищеварением.
По словам Кругловой, полуфабрикаты зачастую содержат большое количество насыщенных жиров и соли. С этими факторами и связаны ограничения по употреблению таких продуктов, отметила она.
"Нужно ориентироваться на норму употребления соли в день. Для людей старшего поколения – это не более 5 граммов, среднего – до 6 граммов. У детей – до 2–3 граммов в день в зависимости от возраста. В 100–150 граммах котлет и пельменей содержится примерно один грамм соли", – приводит цифры Круглова.
При переборе нормы по соли существует риск серьезных осложнений, предупреждает Круглова.
"Это не очень хорошо с точки зрения здоровья пищеварительной системы. Кроме того, происходит задержка жидкости, что влечет за собой отеки. Поэтому после употребления полуфабриката можно есть только овощи и фрукты, молочные и зерновые продукты", – рекомендует диетолог.
По ее словам, людям с некоторыми заболеваниями категорически запрещено есть полуфабрикаты.
"Я бы еще отметила людей с целиакией. Это заболевание, при котором есть непереносимость глютена. Есть производители, которые добавляют его в полуфабрикаты. Поэтому нужно четко читать состав. Если глютен есть, то при целиакии мы эти продукты исключаем", – советует собеседница Москвы 24.
Периодически без особого вреда для здоровья можно включать в рацион полуфабрикаты из говядины, индейки и курицы. От подобных продуктов из свинины диетолог рекомендует отказаться.
"К сожалению, люди в большинстве своем переедают насыщенные животные жиры. Они в большом количестве содержатся в котлетах и пельменях из свинины. Если съесть их один раз, то ничего со здоровьем не произойдет. Но как регулярное питание это лучше исключить", – резюмировала Круглова.
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