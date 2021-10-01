Врач рассказал о продуктах, препятствующих развитию рака

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Тыква содержит вещество, препятствующее врастанию сосудов в зачатки опухолевых образований. Об этом рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1".

Специалист рассказал, что для появления новообразования в организме должно произойти изменение генома клеток. В результате они получают стимул размножаться, а на их периферии начинается воспаление.

"Тыква не только богата веществами, препятствующими этому процессу, но и содержит большое количество антиоксидантов, витамина А, бета-каротина и кремния", – подчеркнул Гинзбург.

Врач Сергей Агапкин отметил, что антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Это замедляет процессы мутаций в организме, а значит, имеет противораковый эффект.

Ранее токсиколог рассказал о порядке действий при отравлении грибами. Врач подчеркнул, что к основным признакам отравления грибами относятся рвота, тошнота и жидкий стул.