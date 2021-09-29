Токсиколог рассказал о порядке действий при отравлении грибами

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При малейших признаках отравления необходимо промыть желудок и обратиться за медицинской помощью, заявил главный внештатный специалист-токсиколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Лодягин.

Специалист отметил, что к основным признакам отравления грибами относятся рвота, тошнота и жидкий стул. По его словам, эти признаки развиваются в первую очередь.

"Грибов очень много, начиная от ядовитых, дальше идут несъедобные, условно съедобные, съедобные. Все зависит от того, какой гриб употребили, могут развиться различные синдромы", – приводит слова Лодягина телеканал "Звезда".

Токсиколог предупредил, что после отравления бледной поганкой и некоторыми видами мухоморов может развиться поражение печени. Токсические вещества из грибов могут разрушить эритроциты крови. Возможна и неврологическая симптоматика из-за действия на вегетативную нервную систему, пояснил специалист.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как выбирать и готовить грибы. По их словам, не следует собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты, так как это приводит к их быстрой порче и повреждению ножек.

Лучше воспользоваться корзиной или лукошком. Вместе с тем специалисты подчеркнули, что нельзя пробовать грибы во время сбора.

