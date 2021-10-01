Врач связала отказ от мяса с преждевременным старением

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала Москве 24, что если исключить из рациона только мясо, но оставить рыбу, яйца и кисломолочные продукты, то на короткой дистанции для организма практически ничего не изменится.
В то же время, если исключить из рациона весь животный белок, человек рискует столкнуться, помимо железодефицитной анемии, с дефицитом витамина В12 и общего белка крови, подчеркнула Денисенко.
В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила Москве 24, что в случае полного отказа от мяса, включая птицу, человек обрекает себя на преждевременное старение.
Кроме того, у человека, который переходит только на "вершки и корешки", может пострадать направление, связанное с достижением целей, потому что уйдет здоровая профессиональная агрессия, считает специалист.
"Вся эволюция человеческого организма соответствует использованию продуктов животного и растительного происхождения. После 40 лет красное мясо можно убрать из рациона, но оставьте птицу, рыбу, продукты моря. Это тоже белки, которые будут прекрасно усваиваться и пополнять необходимые организму ресурсы", – заключила Королева.
Ранее диетолог Федерика Амати рассказала, какие три продукта позволяют увеличить шансы на долгую и здоровую жизнь. В их числе оказались оливковое масло первого отжима, действующее как антиоксидант, продукты с высоким содержанием клетчатки, положительно влияющие на кишечник, а также зелень и листовые овощи..
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