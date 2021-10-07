Врач рассказал, какой картофель нельзя есть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

При выборе картофеля важно обращать внимание на то, чтобы он не был позеленевшим. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в зеленых частях клубней содержится ядовитое вещество соланин, которое может привести к отравлению.

"Картошкой можно отравиться", – предупредил он.

Телеведущий порекомендовал выбирать молодой картофель. При этом клубни следует употреблять в отварном или запеченном виде вместе с кожурой: последняя богата калием, полезным для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Мясников рассказал, что чрезмерное употребление соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а особо опасен данный продукт для гипертоников.

Норма соли в день составляет 5 граммов, однако россияне в среднем употребляют почти 10 граммов: она поступает в организм вместе с готовыми продуктами, колбасами и хлебом.

