Врач опроверг миф об алкогольном глинтвейне

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников опроверг миф об алкогольном глинтвейне. Об этом пишет РИА Новости.

По словам специалиста, такой напиток не поможет человеку согреться в холодную погоду.

"Дело в том, что алкоголь быстро расширяет сосуды. Человек сначала быстро согревается, но потом замерзает еще больше, когда сосуды начинают сужаться", – объяснил Тяжельников.

Для согревания на морозе врач порекомендовал пить горячие напитки – чай с ягодными и травяными добавками, горячий шоколад или компот.

"Кстати, еда тоже помогает согреваться", – добавил Тяжельников.

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