Врач опроверг миф об алкогольном глинтвейне

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников опроверг миф об алкогольном глинтвейне. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, такой напиток не поможет человеку согреться в холодную погоду.
"Дело в том, что алкоголь быстро расширяет сосуды. Человек сначала быстро согревается, но потом замерзает еще больше, когда сосуды начинают сужаться", – объяснил Тяжельников.
Для согревания на морозе врач порекомендовал пить горячие напитки – чай с ягодными и травяными добавками, горячий шоколад или компот.
"Кстати, еда тоже помогает согреваться", – добавил Тяжельников.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал привычки, которые вызывают воспаление поджелудочной железы. Злоупотребление спиртными напитками провоцирует острый панкреатит, предупредил он.
Главный нарколог Москвы предупредил о коварстве глинтвейна в морозы
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