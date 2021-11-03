Эксперты сообщили о росте цен на какао и растительное масло в России

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В октябре стоимость какао в российских розничных торговых сетях выросла на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, цена растительного масла – на 34%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании "Эвотор".

"По данным продуктового индекса "Эвотора", больше всего в октябре по сравнению с октябрем 2020 года выросли цены на какао (+59%), растительное масло (+34%), майонез (+22%), готовые консервированные блюда (+22%), пельмени и манты (+20%)", – говорится в материалах.

Отмечается, что в текущем месяце по отношению к минувшему сентябрю сильнее всего подорожал творог (+6%). Также увеличилась стоимость сметаны (+4%), кефира, пельменей, детского пюре, лапши (+3%), молока, сыра, пряников, вафель, пшеничной муки, детских молочных десертов, круп и растфоримого кофе (+2%).

На 1% подорожали рис, макароны, мюсли, гречка, мясные полуфабрикаты, сосиски и сардельки, йогурты и детские творожки, сливочное масло, шоколадные плитки и шоколадные драже, рыбные пресервы, печенье, консервированные овощи и специи, а также томатная паста.

Остались прежними цены на чай, молотый кофе, растительное масло, мармелад, шоколадные батончики и готовые консервированные блюда.

По сравнению с сентябрем подешевели вода, лимонады, соки, зефир, сливки и майонез (-1%), а также какао и шоколадные конфеты (-2%).

Аналитики отмечают, что в целом в октябре стоимость продуктов выросла на 1% по сравнению с сентябрем и на 9% к октябрю прошлого года года.

Ранее столичная прокуратура сообщила представителям Ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости завышения цен на товары первой необходимости. В прокуратуре уточнили, что стоимость продовольственных товаров может измениться из-за повышения потребительского спроса.