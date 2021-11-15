Эксперт рассказал, от чего зависит вкус кофе

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Вкус кофе зависит от множества химических веществ, которые содержат зерна, а утверждение, что кислинка свидетельствует о его плохом качестве, является ошибочным. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
По его словам, на вкус напитка влияют более ста химических веществ, содержащихся в его плодах, в том числе кофеин, фруктоза, глюкоза, фруктовые кислоты, танины и другие. То, какие из них будут преобладать, зависит от множества факторов, в частности от сорта, обжарки и способа приготовления. Так, более темной обжарке свойственная горечь, а более популярной сегодня светлой – фруктовые и цветочные оттенки вкуса, а также выраженная кислинка.
"Правильный вкус кофе тот, который вам нравится. Только это имеет значение. Если вы любите кофе с кислинкой, значит, выбирайте его", – заключил Чантурия.
Он подчеркнул, что разговоры о том, что ярко выраженная кислинка говорит о некачественном продукте, являются маркетинговой уловкой, призванной подорвать доверие к тому или иному производителю.
Ранее диетолог рассказала, что за день здоровому человеку можно употреблять три – пять кружек кофе. По ее словам, в этом вопросе важно следить за количеством кофеина, суточная доза которого не должна превышать 400 миллиграммов.
Москвичам рассказали, как выбрать кофейные зерна
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