Названа польза кофе в осенне-зимний период

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Кофе может оказывать положительное влияние на настроение в осенне-зимний период, сообщает New York Post со ссылкой на опрос, в котором приняли участие пять тысяч европейцев.

Исследование провели специалисты Института научной информации о кофе. Так, 25% респондентов рассказали, что чувствовали рост тревожности и потерю мотивации в холодное время года. При этом 29% участников опроса заявили, что кофе помогает им легче собраться в это время года, а около 20% респондентов признались, что напиток улучшает настроение.

Профессор Джузеппе Гроссо из Университета Катании рассказал, что полифенолы в кофе способны преодолевать гематоэнцефалический барьер, оказывая противовоспалительное действие, и даже способствовать образованию новых нервных клеток, что приводит к снижению риска как когнитивных, так и аффективных расстройств.

Ранее диетолог рассказала, что за день здоровому человеку можно употреблять три-пять кружек кофе. По ее словам, в этом вопросе важно следить за количеством кофеина, суточная доза которого не должна превышать 400 миллиграммов.

Диетолог также рассказала, что кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. При этом полезные свойства напитка снижают сахар, жирные сливки, молоко или сироп.

