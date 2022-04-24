Заявки на газ из России для Европы выросли до 51,7 млн кубометров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заявки европейских потребителей на российский газ превысили 51 миллион кубометров. Об этом со ссылкой на официального представителя холдинга "Газпром" Сергея Куприянова передает ТАСС.

По его словам, по состоянию на 24 апреля заявки со стороны Европы увеличились и составляют 51,7 миллиона кубометров. Транзит через Украину со стороны России продолжается в штатном режиме.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров. Это – около 109,6 миллиона кубометров в сутки. В субботу, 23 апреля, объем заявок составлял 48,6 миллиона кубометров, что почти в два раза ниже поставок по долгосрочному бронированию.

В холдинге уточнили, что подобное снижение не является свидетельством транзитного контракта. Уменьшение заявок происходит на фоне потепления.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа не сможет продолжительное время обходиться без российского газа.

Европейская комиссия уже допустила оплату газа в рублях. В ЕК предложили оплачивать газ через схему транзакций Центробанка РФ, что не будет нарушением введенных санкций. При этом там также допустили возможность оплаты в долларах и евро при дальнейшей конвертации валюты в рубли по действующим контрактам. Для этого, как уточняется в письме, компании ЕС могут открыть счета в долларах или евро в российском банке.