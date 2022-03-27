Транзит газа в Европу через Украину в соответствии с заявками потребителей – "Газпром"

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Транзит газа в Европу через Украину в соответствии с заявками потребителей, сообщает "Газпром".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей – 109,6 миллиона кубометров на 27 марта", – цитирует сообщение компании РИА Новости.

Уточняется, что контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров. В среднем выходит около 109,6 миллиона кубометров в сутки.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

В ответ на это глава Еврокомиссии заявила, что ЕС не допустит оплату газа в рублях. По словам Урсулы фон дер Ляйен, это было бы попыткой обойти санкции. В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич считает, что решение Путина повлечет множество проблем для республики. А премьер-министр Словении Янез Янша сообщил, что в Европе не будут платить за российский газ в рублях.