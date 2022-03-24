Премьер Словении заявил, что Европа не будет платить РФ за газ в рублях

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В Европе не будут платить за российский газ в рублях. Такое заявление сделал премьер-министр Словении Янез Янша.

"Никто не будет платить в рублях", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.

Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки в ответ на принятое решение сказал, что власти Японии пока не имеют понимания, каким образом будет осуществляться оплата российского газа в рублях. Он отметил, что данный вопрос обсуждается с имеющими к этому отношение ведомствами.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что данное решение Путина повлечет множество проблем для республики. Он отметил, что некоторые считают данное решение Владимира Путина гениальным в контексте геополитики и организации противостояния доллару вместе с юанем, однако сам президент Сербии усомнился в его эффективности и целесообразности.

