Зарубежное издание назвало издевательством решение Путина принимать оплату за газ в рублях

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин издевается над Западом, переводя оплату за газ в рубли. Об этом со ссылкой на американское издание Politico сообщает РИА Новости.
"Это ставка с высоким риском: либо Запад уступит требованиям Путина, либо рискнет продолжать сопротивление и ждать новых шагов Москвы", – отмечает издание.
По словам эксперта Тимоти Эша, подобным ходом российский лидер хочет ослабить санкционное давление. При этом аналитик Джеймс Хакстепп подчеркивает, что принятое Путиным решение неизбежно создаст сложности для покупателей, которых коснутся новые меры, вводя их на новую, неизведанную территорию.
Кроме того, по мнению экспертов, опрошенных американским журналом, возникшая ситуация вызовет множество юридических споров.
Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о решении принимать оплату за газ в российских рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет разъяснять западным партнерам условия по оплате российского газа в рублях по мере контактов с покупателями.
Путин поручил принимать оплату по газовым контрактам только в рублях
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