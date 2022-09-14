Американский телеведущий обвинил власти США в сокрытии реального положения дел в экономике

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Власти Соединенных Штатов скрывают реальное положение дел в экономике страны, заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Он отметил, что до недавнего времени Белый дом не публиковал точных данных о росте цен, однако новый доклад правительства свидетельствует о том, что инфляция в США в августе составила 8,3%, а промышленный индекс Dow Jones упал на 1,2 тысячи пунктов, что стало рекордным значением с июня 2020 года.

"Нам постоянно лгут о том, в каком состоянии находится американская экономика. <...> Речь не только о [росте цен] на шампанское, браслеты для влюбленных и оборудование для виндсерфинга. Речь о самом необходимом для жизни: продуктах, энергоресурсах, автомобилях", – сказа Карлсон.

Ранее телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что "американская мечта" погибает из-за высокой инфляции. По этой причине, считает он, жители США чувствуют крайний пессимизм. В качестве примера он привел данные июньского опроса The Wall Street Journal, согласно которому 38% жителей Соединенных Штатов заявили, что стали жить хуже.

До этого президент США Джо Байден заявил, что рекордная за 40 лет инфляция в США связана с антироссийскими санкциями. По данным американского Минтруда, потребительские цены в стране в феврале текущего года увеличились на 7,9%. При этом годовой показатель является рекордным с января 1982 года.

