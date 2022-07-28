Пресс-секретарь Байдена вышла из себя в ходе спора о рецессии в США

28 июля, 21:19
Фото: AP Photo/Patrick Semansky
Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер вышла из себя в ходе спора о рецессии в стране. Фрагмент ее речи появился в Twitter.
Присутствовавший на брифинге Белого дома журналист привел слова главы Национального экономического совета, который в 2008 году сказал, что два квартала отрицательного роста ВВП – это точное описание экономического спада. При этом 26 июля 2022 года, отметил корреспондент, он же заявил, что это не является техническим определением рецессии.
"Если дела идут настолько великолепно, тогда почему официальные представители Белого дома пытаются дать новое определение рецессии?" – спросил журналист.
Жан-Пьер ответила, что при определении рецессии необходимо учитывать множество экономических факторов.
"А я скажу, что хрестоматийное определение рецессии – не два отрицательных квартала по ВВП", – подчеркнула Жан-Пьер с раздраженным видом.
Ранее американцы раскритиковали выступление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы инфляции в США "повышением цен Путина". Один комментаторов предложил дать ей время, чтобы она научилась врать так же, как это сделала бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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