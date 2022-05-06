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Представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал успехов новому пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы желаем ей успехов, но это не наше дело, это внутренняя кухня Белого дома. У нас своя кухня", – приводит слова пресс-секретаря президента РФ "Интерфакс".

При этом Песков отметил, что ему не приходилось общаться с Карин Жан-Пьер.

Накануне стало известно, что действующий пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет свою должность 13 мая. Ее преемницей станет Карин Жан-Пьер.

Псаки планирует уйти работать на телеканал MSNBC. Она, предположительно, будет вести шоу на стриминговой платформе Peacock, а также участвовать в прямых эфирах других проектов MSNBC.

По некоторым данным, до этого она вела переговоры и с другими телеканалами, в том числе CNN.

