Новый пресс-секретарь Белого дома не смогла ответить на вопрос об инфляции

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Американцы раскритиковали выступление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы инфляции в США "повышением цен Путина".

"Карин Жан-Пьер с трудом сдерживается, когда вслух произносит "путинское повышение цен". Дайте ей время, она научится врать так же, как это сделала Псаки", – высказался один из комментаторов, слова которого приводит РИА Новости.

В свою очередь, специалист по коммуникациям Республиканской партии США Мэтт Уитлок также раскритиковал выступление Жан-Пьер. По его словам, похоже, что она просто читает неправильный ответ из своих письменных тезисов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинула свою должность 13 мая. Ее преемницей стала Карин Жан-Пьер. Она будет первой в истории открытой представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.

До этого основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена. Бизнесмен коснулся темы взрывного роста инфляции в стране. Причина этого кроется в том, что американские власти напечатали слишком много денег, считает предприниматель.

Президент Соединенных Штатов, в свою очередь, не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Вместо этого он ответил на вопрос, который репортер ему не задавал. Журналист повторил свой вопрос, однако снова не получил четкого ответа, поскольку Байден заявил, что ключевыми причинами инфляции в США являются пандемия коронавируса и "действия Владимира Путина" на Украине.