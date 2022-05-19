Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

В мире

03:44

Новый пресс-секретарь Белого дома не смогла ответить на вопрос об инфляции

за рубежом

Фото: EPA/ТАСС

Американцы раскритиковали выступление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы инфляции в США "повышением цен Путина".

"Карин Жан-Пьер с трудом сдерживается, когда вслух произносит "путинское повышение цен". Дайте ей время, она научится врать так же, как это сделала Псаки", – высказался один из комментаторов, слова которого приводит РИА Новости.

В свою очередь, специалист по коммуникациям Республиканской партии США Мэтт Уитлок также раскритиковал выступление Жан-Пьер. По его словам, похоже, что она просто читает неправильный ответ из своих письменных тезисов.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинула свою должность 13 мая. Ее преемницей стала Карин Жан-Пьер. Она будет первой в истории открытой представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту.

До этого основатель Tesla и SpaceX, американский предприниматель Илон Маск раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена. Бизнесмен коснулся темы взрывного роста инфляции в стране. Причина этого кроется в том, что американские власти напечатали слишком много денег, считает предприниматель.

Президент Соединенных Штатов, в свою очередь, не смог сформулировать внятный ответ на вопрос журналиста про ответственных за инфляцию в стране. Вместо этого он ответил на вопрос, который репортер ему не задавал. Журналист повторил свой вопрос, однако снова не получил четкого ответа, поскольку Байден заявил, что ключевыми причинами инфляции в США являются пандемия коронавируса и "действия Владимира Путина" на Украине.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать