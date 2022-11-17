В TotalEnergies заявили, что компания осталась в РФ для сохранения энергопоставок в Европу

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies осталась на рынке России для того, чтобы сохранить энергопоставки в европейские государства. Таким мнением поделился руководитель группы Патрик Пуянне.

"Все совершенно ясно. Мы остались в России, чтобы гарантировать поставки в Европу", – цитирует Пуянне РИА Новости.

По его словам, компания руководствуется следующим принципом: они не нарушают санкции и постепенно уменьшают свое присутствие в России. Пуянне отметил, что TotalEnergies продолжает сохранять только ту работу, которая связана с энергоснабжением Европы.

Глава компании также заявил, что считает необходимым сохранить диалог с российской стороной. Пуянне согласился с политикой президента Франции Эммануэлем Макроном, который, по его словам, стремится содействовать урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что компания приняла решение передать "Зарубежнефти" долю в 20% в проекте разработки Харьягинского нефтяного месторождения. Отмечалось, что сделка подлежит одобрению со стороны властей России.

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