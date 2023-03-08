00:09Экономика
ОПЕК ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,3 млн баррелей в день – генсек
Фото: depositphotos/ssuaphoto
Страны ОПЕК спрогнозировали увеличение спроса на нефть в 2023 году на 2,3 миллиона баррелей в день, при этом большая часть придется на страны Азии, в том числе Китай и Индию. Об этом заявил генеральный секретарь картеля Хайтам аль-Гаис.
"Мы наблюдаем, что рынок демонстрирует рост, и мы ожидаем улучшения ситуации и в текущем году. Наши последние прогнозы свидетельствуют, что спрос на нефть увеличится на 2,3 миллиона баррелей в день", – приводит его слова РИА Новости.
Он также сообщил, что большая часть из них придется на страны Азии. По словам Хайтам аль-Гаиса, в одном только Китае спрос возрастет на порядка 600 тысяч баррелей в день.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы. В материале Bloomberg отмечалось, что саудовская компания Saudi Aramco уже второй месяц подряд повышает цены для Азии.
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