Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы – СМИ

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Саудовская Аравия повысила апрельские цены на нефть для стран Европы и Азии. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, по информации агентства, отпускная цена сорта Arab Light для Азии увеличилась до уровня на 2,5 доллара за баррель выше стоимости бенчмарка Oman-Dubai – это на 50 центов выше мартовской цены.

Также саудовская компания Saudi Aramco повысила апрельские цены на поставки своей нефти в Северо-Западную Европу на 1 доллар за баррель, для Средиземноморья – на 0,3 доллара относительно ICE Brent.

Отмечается, что Saudi Aramco уже второй месяц подряд повышает цены для Азии. Цены для США вместе с тем остались без изменений.

Ранее СМИ сообщали, что прокачка газа по маршруту из Великобритании в другие европейские государства приостановлена в связи с техническими причинам. Предварительно, приостановка поставок продлится до 8 марта.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия стала независимой от поставок газа, нефти и угля из России. Он также добавил, что это не стало причиной экономического кризиса в государстве.

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