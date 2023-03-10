Минфин США призвал крупнейших трейдеров нарастить поставки российской нефти – СМИ

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Администрация США в частном порядке призывала крупнейших сырьевых трейдеров совершать сделки с поставками российской нефти, торгующейся с установленным ценовым потолком. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times.

В издании утверждают, что несмотря на то, что Вашингтон не выступал против торговли российской нефтью в рамках согласованных ограничений, крупные нефтетрейдеры относились к этому с опаской.

"Американцы активно призывали нас <...> вновь начать торговлю (российским сырьем)", – рассказал изданию один из участников встречи американского Минфина с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor.

США стремятся уменьшить доходы нефтегазовой отрасли России, но и сохранить российскую нефть на рынке, опасаясь последствий обвала поставок от одного из крупнейших мировых экспортеров, пишут в газете.

Представитель администрации Штатов сообщил, что в Вашингтоне считают обнадеживающим тот факт, что нефтяные рынки в последние несколько месяцев остались стабильными, несмотря на падение доходов России.

Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" собираются пересмотреть уровень предельных цен на нефть из России. По словам помощницы министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг, переоценка произойдет уже в марте этого года.

Цену на российскую нефть будут считать по-новому

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