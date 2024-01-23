Движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о временном прекращении огня – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Ariel Schalit

Радикальное палестинское движение ХАМАС отказалось от предложения Израиля о временном перемирии на два месяца для освобождения заложников в секторе Газа, а также палестинских заключенных. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на египетского чиновника.

По информации агентства, ХАМАС требует договориться о постоянном прекращении огня перед освобождением заложников, но в Израиле выразили несогласие по данному предложению.

Как сообщил собеседник СМИ, Израиль, помимо этого, предлагает лидеру ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и другим высокопоставленным чиновникам движения покинуть анклав и перебраться в другие страны, но последние не согласны с этим и требуют вывода израильской армии из сектора Газа, а также вернуть его граждан обратно в дома.

Ранее в СМИ сообщалось, что военный кабинет Израиля планирует в ближайшее время обсудить предложение Египта по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. При этом часть предложений Египта неприемлема для Тель-Авива, среди них есть возможность для представителей ХАМАС войти в переходное правительство сектора Газа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

