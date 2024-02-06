В Белом доме заявили, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Фото: 123RF/americanspirit

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны, если он будет одобрен конгрессом. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает ТАСС.

"Если бы президенту был представлен этот законопроект, он наложил бы вето", – указано в заявлении.

Администрация США призвала обе палаты конгресса "отвергнуть эту политическую уловку" и вместо этого принять законопроект о выделении дополнительных ассигнований на нужды национальной безопасности, который, помимо прочего, включает в себя помощь Киеву.

Ранее сенат США представил законопроект о выделении допфинансирования в 2024 финансовом году на 118,28 миллиарда долларов.

Согласно документу, около 60 миллиардов долларов из запланированных средств предполагается потратить на дальнейшую помощь Киеву, 14,1 миллиарда долларов – на поддержку Израиля, и около 20 миллиардов долларов – на решение вопроса с охраной американской границы.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон подверг критике данный законопроект и заявил, что если он дойдет до палаты представителей, его ожидает полный провал.



Новости мира: США планируют выделить более 100 млрд долларов на внешнюю политику