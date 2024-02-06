Голосование в США по законопроекту о помощи Киеву пройдет 7 февраля

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Голосование в сенате конгресса США по пакетному законопроекту по помощи Украине, Израилю, а также ужесточению мер контроля на границе США состоится 7 февраля. Об этом сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.

"Как я сказал, мы намерены проголосовать по законопроекту завтра. По законопроекту, который нам представлен", – приводит его слова ТАСС.

При этом республиканцы в конгрессе уже исключили одобрение данного законопроекта. Несмотря на это, Шумер заявил об уверенности, что голосование продвинется вперед.

Сенат США ранее представил "компромиссный" законопроект о выделении допфинансирования в 2024 финансовом году на 118,28 миллиарда долларов.

Предполагается, что около 60 миллиардов долларов из запланированных средств будут потрачены на дальнейшую помощь Украине, 14,1 миллиарда долларов – на поддержку Израиля, и около 20 миллиардов долларов – на решение вопроса с охраной американской границы.

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