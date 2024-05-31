Медведев: конфликт России с Западом развивается по самому плохому сценарию

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Нынешний военный конфликт России с Западом развивается по самому плохому сценарию. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает RT.

По словам Медведева, сейчас идет постоянная эскалация мощи оружия НАТО. Поэтому зампред Совбеза не стал исключать переход конфликта в его последнюю стадию.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию с тем, что Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации по использованию американского оружия для ударов по территории России.

Эксперт отметил, что США подтверждают свое участие в украинском конфликте и пытаются добиться этого же от своих партнеров по НАТО. По его мнению, Штаты в очередной раз поднимают градус эскалации, надеясь, что Россия ответит так, как они рассчитывают.

"Разрешают США или не разрешают бить по территории России – из их оружия и так прилетает. Американское оружие бьет по территории России. А вот эта констатация факта, что они разработали план, по каким объектам можно, по каким нельзя, – это, как говорится, от лукавого", – подчеркнул политолог.

Леонков считает, что, добиваясь от ЕС снятия запрета на удары Киева западным оружием по российской территории, США подставляют своих партнеров.

Ранее газета Politico сообщала, что Байден втайне разрешил киевским властям наносить удары американским вооружением вглубь российской территории. Там также уточнялось, что американский президент ослабил ограничения, но лишь касательно соседних с Харьковской областью районов России.

До этого снятие ограничений на использование западного оружия по легитимным целям на территории России поддержал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

