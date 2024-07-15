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Российская сторона не будет принимать участия в саммитах по Украине на условиях Киева или западных стран. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что представители России должны присутствовать на втором саммите по Украине, подготовку к которому планируют завершить к ноябрю 2024 года.

По словам Слуцкого, таким образом Зеленский, по сути, заявляет о готовности к диалогу по "мирному плану", несмотря на собственный запрет на переговоры с РФ.

"Что сказать? Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого "должны"! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев", – отметил лидер ЛДПР.

Вместе с тем депутат допустил готовность к проведению переговоров с Украиной, однако с учетом сегодняшних реалий, в том числе территориальных и утвержденных в Конституции РФ.

"С кем вести? Другой вопрос. Сомневаюсь, что с "просроченным" главарем украинского режима. Единственным легитимным институтом на Украине сегодня при отмене выборов президента может выступать Верховная рада и ее спикер. Но власть там узурпирована", – добавил Слуцкий.

Он также напомнил о существовании целого ряда мирных инициатив от таких стран, как Китай, Бразилия, Турция и так далее. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может представить в июле свой "мирный план" по итогам своих визитов.

Тем не менее самый точный и действенный план для завершения конфликта и поиска компромисса был озвучен Владимиром Путиным, подчеркнул Леонид Слуцкий.

Американские журналисты уже отмечали, что Украина сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем. Эксперты связывают это с неудачей, которая постигла Киев после прошедшего в Швейцарии "саммита мира".

Возможный саммит с участием Москвы и Киева не имеет сейчас содержательного наполнения, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также напомнил, что Путин и Россия всегда открыты для диалога и никогда от него не отказывались.