16 июля, 10:32Политика
Песков заявил, что большинство украинцев выступают против переговоров с РФ
Фото: kremlin.ru
Большинство украинцев по-прежнему выступают против проведения переговоров с Россией, в стране "работает машина по оболваниванию населения". Об этом в разговоре с Life.ru заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политик сослался на статистику, согласно которой 44% граждан Украины выступают за переговоры, остальные – против. Однако эти цифры стоит рассматривать в преломлении той "машины оболвания", которая "искусно и массировано" работает на Украине, уточнил Песков.
"То есть народ оболванивают, промывают мозги, разжигают ненависть ко всему русскому, разжигают националистические, в плохом смысле слова, чувства, способствуют размножению бацилл нацизма в стране", – добавил пресс-секретарь.
Он уточнил, что процент желающих переговоров украинцев "внушает некоторый оптимизм". С его слов, цифры любопытные и говорят о многом. В том числе это наводит на мысли о том, что динамика на Украине меняется и постепенно количество людей, которые станут склоняться к переговорам, будет расти, объяснил Песков.
Ранее в МИД РФ указали, что переговоры с Украиной могут начаться после того, как Киев займет реалистичную позицию. Однако в министерстве не стали обозначать какие-либо сроки и дедлайны по этому вопросу.
Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что новые мирные переговоры между РФ и Украиной могут пройти до конца этого года. Он подчеркнул, что его целью является разработка мирной инициативы, которую Европа могла бы предоставить Украине.
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