17 июля, 03:48Политика
Лавров назвал "красочным" выступление постпреда США в Совбезе ООН
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава МИД России Сергей Лавров назвал красочным выступление постпреда США Линды Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Так, американский дипломат в рамках министерских дебатов в очередной раз повторила различные утверждения администрации США касательно конфликта на Украине, которые неоднократно опровергала Москва.
"Благодарю представителя США за красочное выступление", – сказал Лавров после выступления Томас-Гринфилд.
В рамках заседания СБ ООН российский министр отмечал, что урегулирование действующего кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными шагами, в частности, по снятию угроз для РФ, которые исходят со стороны западных стран.
Сергей Лавров также провел переговоры с представителями нескольких стран, в частности, с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Лавров назвал эту встречу очень интересной, добавив, что полученная от швейцарской стороны информация "говорила о многом".
Глава МИД РФ Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН