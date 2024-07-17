Лавров назвал "красочным" выступление постпреда США в Совбезе ООН

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Глава МИД России Сергей Лавров назвал красочным выступление постпреда США Линды Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Так, американский дипломат в рамках министерских дебатов в очередной раз повторила различные утверждения администрации США касательно конфликта на Украине, которые неоднократно опровергала Москва.

"Благодарю представителя США за красочное выступление", – сказал Лавров после выступления Томас-Гринфилд.

В рамках заседания СБ ООН российский министр отмечал, что урегулирование действующего кризиса в Европе должно сопровождаться конкретными шагами, в частности, по снятию угроз для РФ, которые исходят со стороны западных стран.

Сергей Лавров также провел переговоры с представителями нескольких стран, в частности, с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Лавров назвал эту встречу очень интересной, добавив, что полученная от швейцарской стороны информация "говорила о многом".