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25 июля, 06:59

Политика

Лавров прибыл в Лаос для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Лаос, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает ТАСС.

Борт главы МИД РФ приземлился в аэропорту Вьентьяна.

Совещания в столице Лаоса пройдут на уровне глав МИД в трех форматах: Россия – АСЕАН, Восточноазиатский саммит (ВАС) и Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ). Лавров пробудет в Лаосе до 27 июля.

16 июля Лавров совершал визит в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН. Глава МИД РФ в качестве председателя СБ провел дебаты министерского уровня о многостороннем сотрудничестве в интересах формирования более справедливого мироустройства. 17 июля он участвовал в министерском заседании по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Глава МИД РФ Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН

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