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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров в качестве председателя СБ проведет дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства".

Кроме того, в среду, 17 июля, состоится министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Никаких непредвиденных обстоятельств во время перелета главы МИД России не возникало.

Лавров заявлял ранее, что украинские ракеты не долетели бы до российских регионов без прямого участия Вашингтона в наведении цели и подготовке данных со спутников для Киева.

Он также назвал печальным зрелищем ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах.