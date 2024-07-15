Фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь утверждения Европарламентом собственной кандидатуры на данной должности, отменила встречу коллегии ЕК в Венгрию и снизила уровень представительства на неформальных визитах Совета ЕС под венгерским председательством. Об этом сообщил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер в соцсети X.

Мамер отметил, что фон дер Ляйен решила, что ЕК будет представлена на уровне глав гендиректоратов только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Однако такое решение не имеет прецедентов в истории Евросоюза.

В конце июня главы государств и правительств Евросоюза утвердили назначения на руководящие посты ЕС на следующие пять лет. Фон дер Ляйен была переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта занял пост руководителя Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас получила должность главы дипломатии ЕС.

