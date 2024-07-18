Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает работу в балаган

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН регулярно превращает дипломатическую работу в балаган. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала инцидент на прошедшем заседании Совбеза ООН, во время которого две женщины пытались сорвать выступление главы российского МИД Сергея Лаврова, выкрикивая "народ Израиля жив" и прочие лозунги.

По словам Захаровой, многие из присутствовавших не сразу поняли, в чью поддержку выступали кричавшие – Израиля или Палестины. Она также опубликовала видео, как сотрудники охраны уводят женщин из зала заседания.

Позже в секретариате ООН сообщили, что кричавшие женщины были гостями израильской делегации.

"Акция в итоге получилась не просто глупой, она достигла противоположного эффекта – многие их приняли за пропалестинских активистов. Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет", – добавила Захарова.

Представитель МИД также поставила под сомнение вопрос безопасности в штаб-квартире ООН.

В рамках заседания СБ ООН Сергей Лавров подчеркнул, что Вашингтон, осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, стал прямым соучастником конфликта на Ближнем Востоке, как и в ситуации на Украине.

По словам Лаврова, кровопролитие будет остановлено, если поддержка со стороны Белого дома прекратится. Однако США либо не хотят, либо не могут этого сделать, добавил министр.