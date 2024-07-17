Лавров спросил у постпреда США при ООН, не ошиблась ли она комнатой на заседании Совбеза

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном кризису на Ближнем Востоке, спросил у постпреда США Линды Томас-Гринфилд, не ошиблась ли она комнатой. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США – слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь", – сказал Лавров.

Накануне, 16 июля, Томас-Гринфилд в рамках министерских дебатов в очередной раз повторила утверждения американской администрации касательно конфликта на Украине, которые неоднократно опровергала Москва.

17 июля постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, который ранее выступил на дебатах в Совбезе по ближневосточному кризису, активно критиковал Иран и заявил, что Тегеран "поставляет военное оборудование, которое потом используется против украинцев".