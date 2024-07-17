Охрана пресекла попытку двух женщин прервать выступление Лаврова в СБ ООН

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Две женщины хотели сорвать выступление главы российского МИД Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН, передает РИА Новости.

В СМИ подчеркнули, что женщины находились в той части зала, где был открыт доступ журналистам. Они начали выкрикивать "народ Израиля жив". При этом Лавров, услышав это, заявил: "Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну, хорошо".

После этого охрана попросила женщин выйти из зала. Они возражать не стали, поэтому вместе с сотрудниками полиции покинули заседание. Затем собрание продолжилось.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН в ночь на 16 июля. Глава МИД РФ в качестве председателя СБ провел дебаты министерского уровня о многостороннем сотрудничестве в интересах формирования более справедливого мироустройства. 17 июля проходит министерское заседание по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября прошлого года. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля были выпущены ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

