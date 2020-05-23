Более 8,4 млн тестов на коронавирус проведено в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 8,4 миллиона тестов на коронавирус сделано в России, сообщает телеграм-канал стопкоронавирус.рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

За сутки проведено 276 тысяч исследований. Под медицинским наблюдением в стране остаются 276 тысяч человек.

Темп прироста заражения коронавирусом в РФ снизился с почти 6% до 3,5%, обратил внимание Владимир Путин. За две недели число тестов на COVID-19 в стране возросло на три миллиона, нужно наращивать эту работу, подчеркнул российский лидер.

Он заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в РФ. Хотя позитивная динамика пока неустойчива, она есть, отметил президент.

Вместе с тем он предупредил о возможной второй волне заболеваемости коронавирусом осенью. Глава государства призвал быть готовыми к такому развитию событий.