Работа маршрута автобуса №3 в Зеленограде изменится с 24 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 24 августа в Зеленограде изменится работа маршрута автобуса №3, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В часы пик по будням организуют дополнительные рейсы автобуса №3э "Станция Крюково" – "Западная".
Автобусы будут отправляться в 07:00, 07:45 и 08:30 от остановки "Станция Крюково". Они без остановок проследуют до "Западной", а обратно – со всеми остановками.
От остановки "Западная" они будут отправляться в 17:00, 17:45 и 18:30. Также без остановок автобусы поедут до "Станции Крюково", обратно – со всеми остановками.
Ранее сообщалось, что в разных районах на востоке, северо-востоке и в центре Москвы изменились маршруты наземного транспорта. Также сообщалось, что в Москве может быть увеличено количество ночных маршрутов автобусов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: