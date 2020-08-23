Работа маршрута автобуса №3 в Зеленограде изменится с 24 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 24 августа в Зеленограде изменится работа маршрута автобуса №3, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В часы пик по будням организуют дополнительные рейсы автобуса №3э "Станция Крюково" – "Западная".

Автобусы будут отправляться в 07:00, 07:45 и 08:30 от остановки "Станция Крюково". Они без остановок проследуют до "Западной", а обратно – со всеми остановками.

От остановки "Западная" они будут отправляться в 17:00, 17:45 и 18:30. Также без остановок автобусы поедут до "Станции Крюково", обратно – со всеми остановками.

Ранее сообщалось, что в разных районах на востоке, северо-востоке и в центре Москвы изменились маршруты наземного транспорта. Также сообщалось, что в Москве может быть увеличено количество ночных маршрутов автобусов.