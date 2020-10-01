Движение в выходные в центре Москвы частично ограничат из-за дорожных работ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение в выходные в центре Москвы будет частично ограничено. Временные перекрытия вводят в связи с дорожными работами, говорится в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"В эти выходные с 21:00 пятницы до 05:00 понедельника будут проводиться дорожно-монтажные работы на площади Тверская Застава", – заявили в Дептрансе Москвы.

По данным ведомства, одновременно перекроют по одной полосе в каждом направлении на Тверской-Ямской и соседних улицах. Все светофоры на данном участке отключат. Регулировкой движения займутся сотрудники ГИБДД и патруля ЦОДД.

Ранее сообщалось, что на улице Шаболовке ограничат движение с 3 октября по 25 ноября. При этом будет осуществлен перепуск движения на трамвайные пути, также специалисты ликвидируют парковочное пространство.

