Движение трамваев на Варшавском шоссе восстановлено

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Движение трамваев на Варшавском шоссе в районе станции МЦК Верхние Котлы восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

На указанном участке ранее возникли затруднения в работе трамваев № 3, 16, 47, 49. Потребовалось запустить компенсационные автобусы.

Накануне были зафиксированы проблемы с движением поездов метро на Замоскворецкой линии от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая". Составы следовали с увеличенными интервалами. Изначально причиной затруднений называлась авария на энергосистемах, однако позже эту версию опровергли.

