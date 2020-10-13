Движение поездов на Замоскворецкой линии метро введено в график

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Движение поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена полностью введено в график после сбоя. Об этом сообщает Twitter-аккаунт столичной подземки.

"Движение на Замоскворецкой линии введено в график", – подтвердили в пресс-службе.

Движение на Замоскворецкой линии (2) введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) October 13, 2020

Ранее сообщалось, что интервалы движения между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" были увеличены для проверки поезда. Предполагалось, что состав остановился между станциями "Тверская" и "Театральная" из-за аварии энергосистемы.

Пассажиров поезда высадили на "Театральной". После состав убрали с линии для дальнейшей проверки.

Позднее Twitter-аккаунт столичной подземки сообщал, что движение поездов постепенно вводится в график.