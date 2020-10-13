На Замоскворецкой линии метро временно увеличены интервалы движения поездов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен предупредил о временном увеличении интервалов движения поездов на участке Замоскворецкой линии метро. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте подземки.

"На Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" для проверки поезда", – сообщили в Мосметро.

По данным Агентства "Москва", состав остановился между станциями "Тверская" и "Театральная". Отмечается, что причиной стала неисправность энергосистемы.

Ранее стало известно, что в столичном метро запустили поезд нового поколения "Москва–2020". Пока он следует только на Кольцевой линии столичной подземки.

