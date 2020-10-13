Дептранс опроверг данные об аварии в энергосистеме метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Информация о стоящих в перегоне метро Москвы поездах и аварии в энергосистеме подземки не соответствует действительности. Об этом столичный департамент транспорта сообщил в своем Telegram-канале.

"Информация ряда СМИ и телеграм-каналов о якобы стоящих в перегоне поездах и аварии в энергосистеме не соответствует действительности. Движение поездов осуществляется на всех линиях Мосметро", – сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что на Замосковорецкой линии метро от станции "Белорусская" до станции "Новокузнецкая" движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами.

Сообщалось, что это было связано с необходимостью проверки поезда, который остановился между станциями "Тверская" и "Театральная". Позже сообщили, что движение начали вводить в график.