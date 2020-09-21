Женщина погибла на станции метро "Лермонтовский проспект"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина погибла после падения на рельсы на станции "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.

Ранее появилась информация о том, что на линии нет движения поездов на участке от станции "Котельники" до "Выхино" из-за падения человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В настоящее время тело погибшей извлекли с путей. Задержка в движении поездов составила 15 минут. Сейчас поезда следуют по штатному расписанию.

Ранее в метро Нью-Йорка сошел с рельсов вагон поезда. Инцидент произошел в районе Манхэттена. По предварительным данным, человек бросил на рельсы неизвестный предмет, что послужило причиной аварии.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Злоумышленника удалось задержать.